В Кремле отметили, что план Зеленского не предусматривает переговоров

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию не предусматривают переговоров.

"Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее в этот день он сообщил, что участники саммита БРИКС обсуждали в ходе двусторонних встреч китайско-бразильскую инициативу по украинскому урегулированию.

Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что план Зеленского - "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации", и что этот план нацелен на формализацию вовлеченности блока НАТО в конфликт на Украине.