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В Петербурге после нападения в гипермаркете госпитализировали шестерых

В том числе в больницу доставлен подозреваемый

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в результате нападения с ножом в гипермаркете "О'кей" на проспекте Космонавтов госпитализированы пять пострадавших и подозреваемый, сообщил городской комитет по здравоохранению.

"Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сказали, что после инцидента в больницу доставлены охранник магазина и женщина, а еще четверо от госпитализации отказались. Затем в СКР сообщили, что госпитализированы четверо.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

В МВД уточнили, что по делу задержан 44-летний местный житель.

МВД Петербург СКР О'кей
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