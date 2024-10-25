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Напавший с ножом в Петербурге на посетителей магазина находится в остром психозе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Анализы напавшего на посетителей магазина в Петербурге показали, что мужчина находился в состоянии острого психоза, сообщил журналистам директор НИИ Скорой помощи Вадим Мануковский в пятницу.

"Нападавший имеет колото-резаные ранения кистей, находится в остром психозе - это основной диагноз. Также ставим ушиб легкой степени головы. Он обследован, взяты все анализы. В моче у него алкоголя не обнаружено. Но все остальные анализы будут готовы в ближайшие несколько часов", - сказал врач.

Он добавил, что нападавший сейчас изолирован.

Ранее сообщалось, что после нападения с ножом в магазине "Окей" в Петербурге на проспекте Космонавтов были госпитализированы шесть человек, включая нападавшего. По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк со сообщила, что после инцидента был задержан 44-летний местный житель.

Петербург
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