Журналист из Румынии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал румынского журналиста Барбу Мирча, который незаконно въехал на территорию Курской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в четверг.

"Гражданин Румынии Барбу Мирча с неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал на территорию Российской Федерации с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники на территорию Суджанского района Курской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Журналисту, который объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Ранее сообщалось, что ФСБ в конце августа возбудила дела о незаконном пересечении госграницы в отношении 14 иностранных журналистов. Все они снимали репортажи в Судже в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

7 октября Ленинский райсуд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ заочно арестовал итальянских журналистов Симоне Траини и Стефанию Баттистини, которые незаконно въехали с Украины на территорию РФ для съемки репортажа о нападении Украины на Курскую область. 11 октября суд заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша.