Журналист из США заочно арестован в России за незаконное пересечение границы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша, который незаконно въехал из Украины на территорию Курской области РФ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в пятницу.

"Гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области с применением танков, артиллерии и иной легкобронированной техники", - говорится в сообщении.

После незаконного пересечения госграницы РФ Уолш на транспортном средстве вооруженных формирований Украины проследовал в Суджу, отмечает пресс-служба.

Журналисту, который объявлен в межгосударственный и международный розыск, заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.

Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что ФСБ в конце августа возбудила дела о незаконном пересечении госграницы в отношении 14 иностранных журналистов, среди которых был корреспондент CNN Уолш. Все они снимали репортажи и иные материалы в Судже в Курской области в момент нахождения там украинских военных.

Также сообщалось, что 7 октября Ленинский суд Курска по ходатайству пограничного управления ФСБ России по региону заочно арестовал итальянских журналистов Симоне Траини и Стефанию Баттистини, которые незаконно въехали из Украины на территорию РФ для съемки репортажа о нападении Украины на Курскую область.