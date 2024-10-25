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Набиуллина объяснила снижение лимита по валютным свопам

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Снижение лимита по валютным свопам - отражение нормализации ситуации с ликвидностью в юанях, сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ на фоне повышенного спроса на китайскую валюту 7 августа увеличил лимит по операциям валютный своп до 30 млрд юаней (до 6 августа он составлял 20 млрд юаней). После того, как к концу сентября ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников, регулятор снизил лимит сначала 15 октября до 25 млрд юаней, а затем 21 октября - до 20 млрд юаней.

ЦБ для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций рекомендовал банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. "Операции валютный своп Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - подчеркивал ЦБ.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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