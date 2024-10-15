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ЦБ снизил во вторник лимит по валютным свопам до 25 млрд с 30 млрд юаней

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Банк России снизил во вторник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, сообщает сайт ЦБ РФ.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд, 7 августа – до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября говорила: "Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе".

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - подчеркнула она.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Банк России с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.

Набиуллина также сообщила о намерении постепенно сокращать лимит данного инструмента.

В опубликованном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь сообщалось, что спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, но к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.

Как сообщает сайт ЦБ РФ, с 23 сентября объем операций банков по сделкам "валютный своп" ни разу не превысил 20 млрд юаней.

"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - еще раз напомнил ЦБ РФ в своей публикации.

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