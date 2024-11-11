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Банк России снизил лимит по валютным свопам до 10 млрд юаней

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 10 млрд юаней с 15 млрд юаней, сказано на сайте ЦБ.

Это четвертое снижение, начиная с 15 октября, когда лимит был снижен до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, 21 октября - до 20 млрд юаней, 5 ноября - до 15 млрд юаней.

Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд юаней, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Как следует из информации на сайте ЦБ, максимальный объем этих операций был зафиксирован 30 августа (35,2 млрд юаней), затем за три недели он снизился до уровня 20 млрд юаней и в течение месяца колебался в интервале-15-20 млрд юаней.

В этой динамике отразилось сначала повышение Банком России с 16 сентября процентной ставки для операций валютный своп по продаже юаней за рубли (превышение по отношению к O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate) было увеличено с 5,5 процентного пункта до 12 п.п.), затем с 28 октября уравнивание процентных ставок по продаже юаней как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы с ключевой ставкой ЦБ, которая была повышена до 21%.

И уже 25 октября объем операций упал до 6,3 млрд юаней, к 31 октября - до 2,7 млрд юаней. В первой декаде ноября сделки валютный своп с ЦБ состоялись только в пятницу, 8 ноября, их объем - 20,3 млн юаней.

Таким образом, была реализована позиция регулятора, что операции валютный своп Банка России - это механизм стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке, они не могут быть инструментом фондирования валютных активов.

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