Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

Израиль ударил по военным объектам Ирана, в Грузии начались выборы, в Хабаровске загорелась гостиница

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль осуществил атаку на Иран в ответ на ракетные обстрелы, проведенные ранее. По сообщениям СМИ, удары ЦАХАЛ были нацелены на военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, ядерные и нефтяные объекты Ирана не подвергались атаке. Источники в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Израиль "получит пропорциональный ответ".

- Министерство транспорта Ирака объявило о приостановке всего воздушного сообщения в стране. Решение было принято после того, как на юге Ирака произошли взрывы. Также о приостановке воздушного сообщения заявило Управление гражданской авиации Ирана.

- В Грузии началось голосование на выборах в парламент. По всей стране и за рубежом открылись 3111 избирательных участков. В выборах принимают участие 18 субъектов, предоставивших в ЦИК партийные списки. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер.

- В Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Пожарные спасли пять человек, трое постояльцев были госпитализированы, еще шестеро эвакуировались самостоятельно.

- Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. После подтверждения уничтожения целей он благополучно вернулся на аэродром.

- Средства ПВО в ночь на субботу уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.