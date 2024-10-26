Двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных задержали в Тамбовской области
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двоих заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале в субботу.
"Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.
Ранее сообщалось о побеге шестерых заключенных из колонии в Липецкой области. По данным УФСИН по региону, на территории колонии обнаружен подкоп. Сбежавшие - выходцы из Средней Азии.
В связи с побегом заключенных возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения.