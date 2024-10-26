Еще двоих сбежавших заключенных задержали в Липецкой области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о задержании еще двух сбежавших заключенных из колонии.

"Розыск оставшихся двух преступников продолжается", - написал Артамонов в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось о побеге шестерых заключенных из колонии в Липецкой области.

Двоих беглецов задержали ранее в Тамбовской области.

В УФСИН по региону сообщали, что в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. "Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых осужденных", - говорилось в сообщении.

Сбежавшие - выходцы из Средней Азии.

В связи с побегом заключенных возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения.