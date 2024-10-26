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Задержан пятый заключенный, сбежавший из колонии в Липецкой области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Липецкой области задержан пятый заключенный, сбежавший из колонии, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из колонии в Липецкой области сбежали шестеро заключенных - уроженцев Средней Азии. На территории обнаружен подкоп. Двоих беглецов задержали в Тамбовской области, еще двоих - в Липецкой.

Липецкая область
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