Задержан последний из сбежавших в Липецкой области заключенных

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Задержан последний - шестой - из сбежавших из исправительной колонии № 2 заключенных, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

"Пятерых заключенных удалось оперативно задержать на территории Липецкой и Тамбовской областей. Шестого искали дольше всех", - напомнили чиновники.

Управление ФСИН по региону 26 октября сообщало, что в Липецкой ИК-2 общего режима при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. После этого выяснилось, что сбежали шестеро осужденных уроженцев Средней Азии.

В связи с побегом расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения.