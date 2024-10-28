ФСБ заявила о предотвращении попытки прорыва ДРГ в Брянскую область

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Четверо диверсантов ликвидированы в результате неудачной попытки прорыва госграницы РФ в Брянской области, заявили в понедельник в ФСБ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой", - сказали в спецслужбе.

В результате боестолкновения, по данным ФСБ, "четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери".

"У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке). На теле одного из уничтоженных обнаружена татуировка второго батальона 75 полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США", - заявили в ФСБ.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти государственную границу.

"27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что противнику нанесено огневое поражение.

По его данным, обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области.

В настоящий момент в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).