РФ за 9 месяцев почти на треть увеличила производство сидра, пуаре и медовухи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев 2024 года произвела 10,2 млн декалитров (дал) сидра, пуаре и медовухи, что на 32,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производств пива и пивных напитков за этот период выросло на 10,6% до 692,3 млн дал. В том числе пива было выработано 603,7 млн дал (на 9,8% больше), пивных напитков - 88,6 млн дал (на 16,6% больше).

Как считают в службе, рост производства в этом секторе алкогольной отрасли является результатом внедрения в РФ реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Как сообщалось, реестр начала действовать с 1 сентября 2023 года. Он предусматривает ряд мер, направленных на усиление контроля за работой отрасли. Реестр ведет Росалкогольтабакконтроль.