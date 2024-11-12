Принят закон о реальных сроках за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении депутатский законопроект № 263208-8, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы за организацию продажи и представления заведомо подложных счетов-фактур и деклараций для незаконного получения налоговых вычетов. Законопроект был внесен в палату в 2022 году.

Он дополняет Уголовный кодекс новой статьей 173.3: "Организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)".

Организация такой деятельности от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (от 3,5 млн рублей) - наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Аналогичное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (от 13,5 млн рублей) - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 800 тысяч рублей.

В УК уточняется, что счета-фактуры и налоговые декларации считаются подложными, если в них есть ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче прав на имущество.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.