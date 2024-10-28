Подготовлен законопроект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

С 2027 по 2030 год на эти цели планируется выделить 2,7 трлн рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ подготовил законопроект, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По поручению президента Минтруд подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

На продление программы маткапитала с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей, отметили в министерстве.

"Программа материнского капитала, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, сейчас действует до 2026 года. Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей", - пояснил глава Минтруда России Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба.

Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери. Всего с начала реализации программы выдано 14,3 млн сертификатов на материнский капитал.

Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется проактивно - по факту рождения ребенка.