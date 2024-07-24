Принят закон о единовременной выплате до 10 тыс. руб. из средств маткапитала

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Закон предусматривает, что семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты.

"Если семья использовала материнский капитал не в полном объеме и на счету осталась сумма до 10 тысяч рублей, она сможет получить эти средства в виде единовременной выплаты", - пояснил спикер Госдумы и один из авторов инициативы Вячеслав Володин.

Он отметил, что найти решение этого вопроса поручил президент Владимир Путин, благодаря ему дополнительную поддержку получат более 730 тысяч семей.

"Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", - сказал спикер Госдумы.

Володин также добавил, что в соответствии с принятым законом, "с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей, никаких заявлений для этого писать не потребуется, указанная выплата будет назначаться автоматически".