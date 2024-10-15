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Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на заседании палаты, что нужно дополнительно изучить перечень профессий, наличие которых позволяет получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

"Мы вчера на Совете Думы обсуждали. Надо ознакомиться с перечнем министерства труда профессий, по которым получают в упрощенном порядке вид на жительство, а затем пригласим министра труда и социального развития, пускай он нам обоснует его", - сказал он.

"Люди спрашивают, а зачем вы по некоторым профессиям приглашаете мигрантов", - отметил спикер. - Правильно было бы у министерства труда запросить позицию, как они собираются строить отношения в рамках трудовой миграции".

"Мы делаем со своей стороны все от нас зависящее для наведения порядка в сфере нелегальной миграции. Вы видите и законодательные инициативы, и решения, которые приняты", - добавил он.

"У нас все молчат, почему-то не высказывают свою точку зрения, как будто это их не касается. Неправильно это. Мы исходим из того, что ответственность должна в этом вопросе быть, в первую очередь, у правительства. И правительство должно сформулировать, как будут решаться вопросы в сфере трудовой миграции и вопросы приобретения вида на жительство, гражданства, то есть реализовываться миграционная политика", - сказал Володин.

По его словам, в повестке Госдумы на этой неделе рассмотрение в первом чтении законопроектов в сфере миграционной политики. "Мы до декабря планируем в приоритетном порядке принять еще пять законов, которые как раз повышают ответственность за незаконную миграцию, за нелегальную", - напомнил он.

Вячеслав Володин правительство Госдума Минтруд
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