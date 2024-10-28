Законом предлагается разрешить только госучреждениям выдавать мигрантам сертификаты о знании языка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесенной поправке, которая позволит только государственным учреждениям выдавать мигрантам сертификаты о знании русского языка.

"После первого чтения подготовили поправки. Предлагаем установить, что сертификат (о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне - ИФ) смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством РФ перечень учреждений, проводящих экзамен", - сказал журналистам Володин.

В настоящее время такие сертификаты, согласно закону, выдаются образовательными организациями, не обязательно государственными.

Поправка внесена ко второму чтению проекта закона (729110-8) внесудебной блокировке интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.