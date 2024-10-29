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В России мониторинг климатически активных веществ в атмосфере должны запустить к 2030 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Систему мониторинга климатически активных веществ в атмосфере планируют полностью запустить до конца десятилетия, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на открытии всероссийского объединенного метеорологического и гидрологического съезда в Петербурге.

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"Ее полноценный запуск ожидается уже к 30-му (2030 - ИФ) году. Это позволит обеспечить более масштабные сборы и обработку данных для объективной оценки состояния атмосферы и поверхности Земли", - сказал он.

Он отметил, что полученная информация будет использована при реализации мер адаптации экономики к природным изменениям, в том числе, низкоуглеродной трансформации.

Патрушев добавил, что требуется обновление вычислительных мощностей, а также наращивание масштабов космического мониторинга. "Здесь, в частности, отмечу, что в рамках федеральной космической программы в интересах Росгидромета запланирован запуск сразу нескольких спутников", - сказал вице-премьер.

В 2022 году правительство утвердило проект единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, их влиянии на глобальный и региональный климат. В документе сообщалось, что эти данные станут основой для управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Получаемые в рамках единой системы данные будут попадать в национальную климатическую отчетность (кадастр парниковых газов, двухгодичные доклады, национальные сообщения и т.п.) для международного признания новых данных и оценок.

Дмитрий Патрушев Росгидромет правительство
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