Росгидромет получил детализированный прогноз по всей России до конца XXI века

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Единая государственная система мониторинга климатически активных веществ позволила получить детализированный сценарный прогноз изменения климата для всей территории России до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 российским городам с населением более полумиллиона человек.

Об этом глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что речь идет о прогнозировании не только средних значений изменений климата, но и экстремальных проявлений - волн жары, наводнений, ливневых осадков и т.п.

Проект создания Единой государственной системы мониторинга климатически активных веществ реализуется с конца 2022 года. Она предполагает изучение и моделирование климата на двух уровнях - глобальном (модель земной системы) и региональном (по стране).

Климатическая модель Земли необходима для получения независимых отечественных прогнозов влияния человека на глобальный климат до конца XXI века. Результаты исследований используются в международных переговорах по климату. Региональная прогностическая система с высоким пространственным разрешением (25 км по стране) позволяет разрабатывать сценарные прогнозы для планирования мер адаптации к изменениям климата.

"Глобальная и региональная системы используются совместно. Глобальная модель представляет данные на границах регионов, которые далее детализируются региональной системой внутри региона. Таким образом, Росгидромет уже сегодня может заглядывать в будущее на век вперед и предоставлять соответствующую информацию отраслям региона для планирования мер адаптации к изменению климата", - подчеркнул Шумаков.

Также он рассказал о других аспектах реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИПГЗ). Так, Шумаков напомнил, что система инструментального фонового мониторинга многолетней мерзлоты насчитывает уже 78 пунктов наблюдений из 140 планируемых. Начаты работы по цифровизации кадастра выбросов и поглощения парниковых газов, усовершенствованы расчётные методики.