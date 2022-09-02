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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

На мониторинг климатически активных веществ правительство выделит 1,8 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в рамках борьбы с изменением климата выделит около 1,8 млрд рублей на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ", - сказал он и отметил государственную важность этого проекта.

"Для его реализации выделим около 1,8 млрд рублей", - добавил он.

По словам премьера, средства получат десятки научных учреждений по всей стране, которые проведут около полусотни исследований и разработок.

"Среди них улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом, климата нашей планеты за последние два столетия, системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира", - пояснил Мишустин.

Он заявил, что благодаря этому проекту будут разработаны национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.

"В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 млрд рублей в ближайшие три года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года", - добавил Мишустин.

По его словам, работы ученых позволят не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики.

Михаил Мишустин Правительство
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