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Двое мужчин пострадали при разрыве суббоеприпасов в белгородском селе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате разрывов суббоеприпасов, которые были разбросаны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа.

"Один мужчина пострадал в результате сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. После оказанной медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его данным, второй мужчина наступил на мину.

"Пострадавшего в тяжелом состоянии попутным транспортом доставили в районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавший с открытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами, переломом костей черепа и осколочными ранениями ног бригадой скорой будет доставлен в областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.

Глава региона в очередной раз обратился к жителям с предупреждением о минировании ВСУ приграничных территорий.

"С помощью кассетных боеприпасов и беспилотников враг разбрасывает суббоеприпасы. За неделю это уже четвертый случай подобного ранения мирных жителей. Прошу вас быть предельно бдительными и не поднимать с земли неизвестные предметы", - написал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Новая Таволжанка Белгородская область
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