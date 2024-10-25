Житель Новой Таволжанки был ранен при разрыве снаряда

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области атакованы два населенных пункта, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате прилета снаряда ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он в Telegram.

По его данным, в селе в результате четырех обстрелов были повреждены 18 частных домовладений: "Выбиты окна, повреждены кровли и заборы". Кроме того, осколками посечены три легковых автомобиля и повреждено остекление многоквартирного дома.

Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал "Газель" и повредил ее.