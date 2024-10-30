Четыре человека ранены при обстреле белгородского села Отрадное

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Два населенных пункта Белгородской области подверглись воздушным атакам ВСУ, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"В результате прилета боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады СМП доставляют их в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, повреждены частное домовладение и объект торговли - кровля, остекление и фасад.

Кроме того, в селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом - повреждены кровля и потолочное перекрытие, добавил губернатор.