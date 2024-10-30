Больше четверти россиян убеждены в необходимости изолировать наркоманов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Порядка 26% россиян считают, что людей, принимающих наркотические вещества, необходимо изолировать от общества, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что наркоманию как болезнь, требующую медицинской помощи, в настоящее время рассматривают 40% россиян. Четверть респондентов полагает, что наркомания представляет собой социальную проблему, и причины, по их мнению, следует искать в самом обществе.

По данным ВЦИОМ, 5% респондентов считают употребление наркотиков сугубо частным делом, оставшиеся 4% участников опроса затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 10 августа 2024 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.