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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Голикова отметила изменение структуры наркопотребления в России

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В России изменяется структура наркопотребления: сокращается количество пациентов с диагнозом "опиоидная наркомания" и употребляющих инъекционные наркотики и растет число зависимых от синтетических наркотиков, психостимуляторов и каннабиоидов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она сообщила об этом на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Происходящие изменения ознаают, что нужно обновить перечень наименований токсичных веществ, считает вице-премьер.

"Общее количество потребителей наркотиков в 2021 году составило почти 390 тысяч человек, в том числе наркомания диагностирована у 227 тысяч человек, причем более 60% из них в возрасте от 18 до 39 лет", - сказала Голикова.

По ее словам, за последние 10 лет общее количество пациентов с психоактивными поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, зарегистрированных наркологической службой, снизилось на 39% и составило менее 1,8 млн человек против 2,9 млн, которые были в 2012 году. Она назвала это результатом реализации государственной антиалкогольной и антинаркотической политики и комплекса мероприятий по укреплению наркологической службы.

"Но это по-прежнему тревожные цифры, потому что мы видим официальную статистику, но не знаем о тех пациентах, которые обратились в частные организации, и какая происходит там ситуация", - подчеркнула Голикова.

По ее словам, это требует дополнительного внимания Минздрава и Росздравнадзора.

Татьяна Голикова Росздравнадзор Минздрав
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