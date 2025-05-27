ВС РФ предложил снизить сроки наказания за оборот наркотиков без цели сбыта

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России разработал законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, связанных с наказанием лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта.

"Законопроектом предлагается установить в санкции части 2 статьи 228 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части 3 этой статьи - до 10 лет без указания нижних пределов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время наказание за незаконный оборот в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) предусматривает от трех до 10 лет заключения, а в особо крупном (ч. 3 ст. 228 УК РФ) - от 10 до 15 лет.

Как пояснили в Верховном суде, во многих случаях, когда совершение наркопреступления не связано со сбытом, судьи назначают наказание ниже нижнего предела санкций.

"Анализ судебной практики указывает на излишнюю суровость этой нормы, тем более что субъекты таких преступлений - потребляющие наркотические средства лица, зачастую нуждающиеся в лечении от наркомании", - отметили в Верховном суде.

Кроме того, ВС считает целесообразным внести дополнительные изменения в УК РФ, связанные с расширением возможности у судей накладывать на впервые осужденного обязанность пройти лечение от наркомании или медицинскую социальную реабилитацию, а также применением отсрочки отбытия реального наказания для лечения и реабилитации наркомана.

Законопроект во вторник был утвержден Пленумом Верховного суда для направления его в Госдуму.

"Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица, именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления. Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений", - говорится в принятом постановлении Пленума.

В документе отмечается, что на избыточность санкций данной статьи обращают внимание члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты, правозащитники, а также суды.

По данным Верховного суда, преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотиков без цели сбыта, то есть для личного потребления, осуждены 50 802 человека. В деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, часто вовлекаются молодые люди, в том числе несовершеннолетние. В 2024 г. из числа осужденных за наркопреступления 33,8%относились к возрастной группе от 18 до 29 лет, а 1,8% на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия.