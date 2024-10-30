Суд снова поддержал отказ инвесторам в иске к ЦБ из-за остановки торгов на "Мосбирже"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций, отказавших частным инвесторам в иске к Банку России о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Мосбирже" в 07:52 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия ЦБ.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы инвесторов.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Московской бирже" утром 24 февраля 2022 года, а также о признании незаконным бездействия регулятора, "выразившегося в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

В качестве третьих лиц привлечены "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Московская биржа".

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшей его передачи в суд общей юрисдикции.

Девятый арбитражный апелляционный суд 18 июня 2024 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 25 марта отклонил иск частных инвесторов к ЦБ.

Утром 24 февраля 2022 года после объявления о начале специальной военной операции на Украине "Московская биржа" открыла торги в 7:00 в обычном режиме. После обрушения котировок ценных бумаг и курса рубля в 7:52 торги были остановлены до особого распоряжения, а спустя два часа возобновлены.

В тот день российский рынок акций продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю, под давлением панических распродаж индексы МосБиржи и РТС опустились до многолетних минимумов.