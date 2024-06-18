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Апелляция поддержала отказ в иске инвесторов к ЦБ из-за остановки торгов на Мосбирже в 2022 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 25 марта отклонил иск частных инвесторов к ЦБ РФ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Московской бирже" в 07:52 (по московскому времени) 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50, а также о признании незаконным бездействия.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Группа инвесторов в октябре 2023 года обратилась в суд с иском о признании недействительными предписаний на остановку торгов на "Московской бирже" в 07:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50 мск, а также о признании незаконным бездействия регулятора. По мнению истцов, бездействие выразилось "в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках".

В качестве третьих лиц привлечены "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Московская биржа".

Позднее истцы подали заявление о направлении дела на рассмотрение в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд частично удовлетворил это ходатайство, выделив требование о признании незаконным бездействия ЦБ в отдельное дело для дальнейшего направления на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

Утром 24 февраля 2022 года после объявления о начале специальной военной операции на Украине "Московская биржа" открыла торги в 7:00 мск в обычном режиме. После обрушения котировок ценных бумаг и курса рубля в 7:52 мск торги были приостановлены до особого распоряжения, а спустя два часа возобновлены.

В тот день рынок акций РФ продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю, под давлением панических распродаж индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

ЦБ РФ Московская биржа
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