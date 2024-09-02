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Белоруссия и РФ планируют в декабре подписать договор о гарантиях безопасности

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Договор о гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией планируется подписать в декабре, сообщил в понедельник министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

"К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", - заявил Рыженков, слова которого приводит госагентство БелТА.

Глава МИД Белоруссии отметил, что республика значительно укрепила двусторонние отношения со своим стратегическим союзником и партнером - Россией - как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства.

Рыженков отметил достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав двух государств и правительств.

"Актуализируется и выполняется программа согласованных действий в области внешней политики. Впечатляющие цифры достигнуты в товарообороте и экспорте. Утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства", - заявил он.

Белоруссия Максим Рыженков Союзное государство
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