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До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске
Местные жители у жилого дома в Черкесске, где произошел взрыв
Фото: Халимат Эбзеева/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пять человек, по уточненным данным, стали жертвами взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в четверг.

"В Черкесске спасатели МЧС России извлекли еще одно тело из-под завалов. Это уже пятый погибший", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС "Интерфаксу" уточнили, что, скорее всего, людей под завалами больше нет.

Взрыв в пятиэтажном доме в столице Карачаево-Черкесии произошел около 6:00 четверга, были частично разрушены два верхних этажа пятиэтажки.

В результате взрыва, по уточненным данным МЧС, пострадали четыре человека. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования жильцами одной из квартир на пятом этаже рассматривается среди основных версий ЧП, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах.

Решением городской администрации в Черкесске объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Черкесск КЧР Карачаево-Черкесия МЧС РФ
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