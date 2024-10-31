В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Черкесске после взрыва

Главная версия случившегося - нарушение правил использования газового оборудования

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Конструкции многоквартирного дома в Черкесске могут частично обрушиться после утреннего взрыва газа, сообщил телеканалу "Россия 24" замначальника ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии Антон Шахбазян.

"Имеется угроза частичного обрушения конструкций, так как нависают плиты", - сказал он.

Пригодность пятиэтажки для дальнейшего проживания людей определит экспертиза, которая уже назначена. Ее начнут после полного разбора завалов, добавил Шахбазян.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел около 6 утра 31 октября, в здании разрушены квартиры на двух верхних этажах. По последним данным, погибли пять человек. Еще четыре человека, по уточненным данным МЧС, пострадали. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования жильцами одной из квартир на пятом этаже рассматривается среди основных версий ЧП, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах.

В Черкесске объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.