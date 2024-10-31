Поиск

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, по обновленным данным, погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в четверг.

"На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в результате взрыва газа погибли четыре человека.

Черкесск КЧР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

Решение КС о бессрочной конфискации не касается приватизации 90-х

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак до 24 ноября

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

Цены на аренду жилья в России обновили исторические максимумы

КС постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

До трех человек возросло число жертв взрыва газа в Черкесске

Военная операция на Украине

В результате массированного обстрела порта Бердянска ранены три человека

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Саратовский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки дронов

Российские военные сбили 21 дрон ВСУ над шестью регионами РФ и Черным морем

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });