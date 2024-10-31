До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Черкесска

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, по обновленным данным, погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии Черкесске, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в четверг.

"На месте происшествия в Черкесске сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двух погибших", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в результате взрыва газа погибли четыре человека.