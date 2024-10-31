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Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске

Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в Черкесске
Фото: Халимат Эбзеева/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - По факту взрыва газа с частичным обрушением пятиэтажного жилого дома в Черкесске возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщила пресс-служба управления СКР по Карачаево-Черкесии.

По предварительным данным следствия, погиб один житель дома. Еще одного отвезли в больницу с травмами.

"Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется", - сказано в пресс-релизе.

Региональное МЧС ранее сообщало, что погиб один человек, девять пострадали, 52 жильца дома были эвакуированы. В экстренных службах "Интерфаксу" до этого сообщили о двух погибших.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они изымают предметы и следы, имеющие доказательственное значение для дела, допрашивают свидетелей, отметили в СК.

Свою проверку проводит и прокуратура Черкесска.

Взрыв, который частично разрушил квартиры двух верхних этажей пятиэтажки, произошел около 6 утра 31 октября. Пострадал дом на улице Лободина. Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей.

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