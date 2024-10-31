Самарский аэропорт возобновил работу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Курумоч" (Самара, находится под управлением УК "Аэропорты регионов") возобновил работу после ограничений, которые были введены днем в четверг, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации.

"В 17:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевших в Самару.

Как сообщалось, временные ограничения в работе аэропорта были введены с 13:30 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также в четверг временно была ограничена работа аэропорта "Гагарин" (Саратов, управляется УК "Аэропорты регионов"). Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщал об угрозе атаки беспилотников. В полную готовность были приведены все экстренные службы региона. В настоящее время угроза атаки БПЛА снята, авиаузел работает в штатном режиме.