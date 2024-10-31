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Аэропорт Саратова возобновил работу после отмены угрозы атаки БПЛА

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В саратовском аэропорту "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты регионов") отменили временные ограничения, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов", - говорится в сообщении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале также сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

Ранее 31 октября губернатор сообщил об угрозе атаки дронов, аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы.

Роман Бусаргин Саратов Гагарин Саратовская область
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