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Самарский аэропорт временно ограничил прием и отправку рейсов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Курумоч" (Самара, находится под управлением УК "Аэропорты регионов") временно ограничил прием и отправку рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Курумоч" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и вылета рейсов размещена на онлайн-табло в зале регистрации и на сайте kuf.aero в разделе "Табло рейсов"", - уточнили в пресс-службе.

По данным телеграм-канала представителя Росавиации, временные ограничения на работу аэропорта Самара введены с 13:30 по Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщалось, в четверг временные ограничения вводились в аэропорту "Гагарин" (Саратов, управляется УК "Аэропорты регионов"). Губернатор Саратовской области в своем телеграм-канале сообщил об угрозе атаки БПЛА. В полную готовность были приведены все экстренные службы региона. В настоящее время угроза атаки БПЛА снята, авиаузел работает в штатном режиме.

Самара Курумоч
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