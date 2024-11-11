Аэропорт Саратова временно закрыт из-за угрозы БПЛА

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Саратовский аэропорт "Гагарин" временно закрыт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов"", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, ссылаясь на Минобороны, что в регионе объявлена угроза атаки БПЛА.

"Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - сообщил он в Telegram.