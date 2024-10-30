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Глава Большесолдатского района Курской области призвал район не посещать

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил об атаках украинских беспилотников с пострадавшими и призвал не посещать этот район

"На территории райцентра со стороны улице Горянка ведет охоту FPV-дрон, подрывая весь движущийся транспорт. За последний час подорвано три гражданских машины, есть пострадавшие", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его данным, на перекрестке в сторону сел Сторожевое, Махов Колодезь, Бирюковка "разбросаны взрывные устройства, замаскированные под сухпайки". "Также есть пострадавшие", - отметил Зайцев.

"Ночью работает дрон "Баба Яга", в следствии чего есть разрушения домовладений на улице 40 лет Победы и Заводской", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зайцев Большесолдатский район Курская область
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