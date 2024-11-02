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Розничные продажи пива в Сибири за 9 месяцев выросли на 12,5%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи пива в Сибири в январе-сентябре 2024 года составили 74,6 млн декалитров (дал). Об этом говорится в материалах в Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ранее в опубликованной статистике говорилось, что по итогам аналогичного периода прошлого года продажи пива были на уровне 66,3 млн дал. Таким образом, рост составил 12,5%.

Лидерами по продаже алкоголя стали Красноярский край (13,3 млн дал, рост на 26,7% к январю-сентябрю 2023 года), Новосибирская (13 млн дал, рост на 15,5%) и Кемеровская области (11,9 млн дал, рост на 7,7%).

Снижение потребления пива зафиксировано в республиках Алтай и Тува – 921 тыс. дал (на 15% меньше) и 655 тыс. дал (на 17,1%) соответственно.

Красноярский край Новосибирская область Кемеровская область Алтай Тува
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