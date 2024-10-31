Утверждена концепция подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, сообщает сайт кабмина.

"Распоряжение об утверждении этого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин. (...) План мероприятий по реализации концепции будет разработан Минстроем в ближайшие три месяца", - говорится в сообщении.

Численность специалистов, занятых в строительстве и ЖКХ, по итогам 2024 года должна составить 6,5 млн, в 2030 году - 6,8 млн, а в 2035 году - 7,3 млн человек. Число работников в том числе должно расти за счет молодых квалифицированных специалистов, выпускаемых отраслевыми вузами и колледжами.

"При этом образовательным организациям следует ориентироваться на ликвидацию разрыва между требованиями образовательных программ и реальными потребностями строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства", - отмечается на портале правительства.

Так, в вузах, техникумах и колледжах должна быть увеличена доля практических занятий, ориентированных на выработку необходимых в работе навыков. Образовательные программы необходимо формировать с участием предприятий и компаний реального сектора экономики. Последние также могут частично профинансировать обновление учебной, лабораторной, исследовательской и тренажерной базы учебных заведений. Помимо этого, их инфраструктурное развитие будет идти за счет федерального и региональных бюджетов.

Кроме того, продолжится работа по созданию корпоративных кафедр и реализации стипендиальных программ поддержки, а вузы должны участвовать в разработке моделей по выявлению и отбору школьников шестых-одиннадцатых классов, которые хотят выбрать строительные профессии.

Раздел концепции по популяризации строительных профессий и стимулированию спроса на отраслевые образовательные продукты предполагает проведение конкурсов детских и молодежных работ, использование соцсетей и мессенджеров для информирования об отрасли и продвижение информации о наборах на целевое обучение.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что распоряжение позволит укрепить кадровый потенциал стройотрасли и повысить престижность и востребованность профессий, связанных со строительством, архитектурой и ЖКХ.

В сентябре он сообщал, что российской стройке не хватает 200 тысяч человек.