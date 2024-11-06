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Матвиенко заявила, что законы по миграции не направлены на борьбу с кем-либо

Таким образом Россия наводит у себя порядок, пояснила спикер Совфеда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ужесточая борьбу с незаконной миграцией, Россия наводит у себя порядок, а не борется против кого-то, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не против кого-то боремся. Мы наводим в своей собственной стране порядок, который давно надо было навести, особенно в части нелегальной, незаконной миграции, которая наносит большой ущерб не только нам, но и государствам, которые они (мигранты - ИФ) представляют", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду при обсуждении целого пакета законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

"Мы должны у себя в стране навести порядок - спокойно, деликатно, уважительно", - подчеркнула она.

Ранее в среду Совфед одобрил законы о внесудебной блокировке сайтов с предложениями нелегальных услуг для мигрантов, а также о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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