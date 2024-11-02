Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Ведомством запрошена информация о текущей ситуации", - сообщила служба.

Там напомнили, что у ведомства с Минздравом Турции действует меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями.

"Документом предусмотрен оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны", - пояснили в службе.

Роспотребнадзор посоветовал для профилактики заражения тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, использовать для питья и мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

"В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - добавили в ведомстве.