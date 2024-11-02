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Россельхознадзор отметил сокращение импорта сливочного масла из Южной Америки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжает импорт сливочного масла из стран Южной Америки, но его объем за последние годы снизился, сообщает Россельхознадзор, опровергая сообщения телеграм-каналов о прекращении поставок.

"Максимальный объем импорта сливочного масла из Южной Америки в Россию пришелся на 2014 год, тогда было поставлено порядка 25 тысяч тонн этой продукции, - говорится в сообщении. - В этом же году ввоз сливочного масла, по данным ФГИС "ВетИС", на 2 ноября составляет 2,8 тысячи тонн".

"Сокращение объемов импорта может быть связано с транспортно-логистическими проблемами, санкциями и отсутствием договоренностей между бизнесом", - поясняет служба.

Россельхознадзор ФГИС "ВетИС" Южная Америка
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