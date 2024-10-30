Минсельхоз ждет снижения цен на сливочное масло в магазинах за счет двух факторов

Это снижение цен производителей и увеличение импорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз рассчитывает, что начавшееся снижение цен на сливочное масло в оптовом звене, а также поставки из-за рубежа в перспективе приведут к падению цен в рознице.

"Уже отмечается снижение оптовых цен на сливочное масло. В настоящее время Минсельхозом реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, в этом году в рамках развития партнерских отношений с Индией и Ираном Россельхознадзором были открыты поставки из этих стран, которые являются крупными экспортерами масла. Ожидается, что в среднесрочной перспективе принимаемые меры должны отразиться и на ценах в рознице", - сообщило ведомство.

По его данным, за прошедшую неделю отпускные цены на сыры и питьевое молоко показали околонулевую динамику.

Как сообщил Росстат, с начала года розничные цены на сливочное масло выросли на 25,7%.

Как прогнозирует генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, в розничном сегменте динамика цен на молочную продукцию в 2024 году остается ниже общей продовольственной инфляции: с января по сентябрь молочная продукция была дороже, чем за аналогичный период 2023 года в среднем на 4,4%. В сентябре же темпы подорожания сравнялись с продовольственной инфляцией.

По его словам, ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере поступления точечных импортных поставок и замедления роста спроса, в том числе из-за окончания сезона мороженого. В последние несколько недель в оптовом b2b-сегменте фиксируется снижение цен, что найдет свое отражение в розничной торговле через некоторое время, прогнозирует он.

Минсельхоз также подчеркнул, что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится под его постоянным вниманием, а также в поле зрения других заинтересованных ведомств. "В настоящее время по большинству видов социально значимой продукции динамика цен стабильна и не превышает темпов инфляции. Отпускные цены на некоторые продукты сейчас даже ниже, чем были год назад. Например, по состоянию на 30 октября, за год подешевели свинина (-3,5%), мясо кур (-9,2%), сахар (-3,2%), гречка (-23,7%)", - говорится в сообщении.

Сохраняются и традиционные сезонные тенденции. Так, на фоне поступления на рынок овощей нового урожая падает стоимость отдельных видов этой продукции. За последний месяц производители снизили цены на морковь (-4,5%), капусту (-5,1%), свеклу (-0,3%).