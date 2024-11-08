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Сливочное масло с начала года подорожало на 27,5%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло с начала года к 5 ноября выросли на 27,5%, сообщил Росстат.

Рост цен с 29 октября по 5 ноября (8 дней) составил 1,4% против 1,9% на прошлой неделе (с 22 по 28 октября).

Резкий скачок цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей. В конце октября этой проблеме было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он поручил ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сливочного масла.

Кроме того, Россия наращивает поставки сливочного масла из-за рубежа и обратилась в ЕЭК с предложением предоставить полугодовую квоту на его беспошлинный ввоз в объеме 30 тыс. тонн.

Ситуация находится и на контроле у ФАС.

Росстат также сообщил, что с 29 октября по 5 ноября цены на сметану выросли на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко и мороженую рыбу - на 0,8%, сыры, пшено - на 0,7%, яйца и маргарин - на 0,6%, творог - на 0,5%, ржаной и пшеничный хлеб, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,4%, пшеничную муку, вермишель - на 0,3%, говядину и соль - на 0,2%, баранину, свинину, макаронные изделия, черный чай и водку - на 0,1%.

В то же время сухие молочные смеси для детского питания и гречка подешевели на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, сахар-песок, рис, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Росстат ФАС ЕЭК Дмитрий Патрушев
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