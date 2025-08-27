Поиск

Минэкономразвития разъяснило, когда сопровождающих тургрупп не будут штрафовать

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Туроператорам не потребуется направлять аттестованных экскурсоводов для сопровождения организованных туристических групп, штрафовать сопровождающих за отсутствие аттестации не будут, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на разъяснения Минэкономразвития.

"В ответ на запрос РСТ в министерстве пояснили, что лица, которые сопровождают приключенческие, детские или экскурсионные группы, выполняя чисто технические или организационные функции, не должны проходить аттестацию, а контрольно-надзорные органы - требовать ее у них и штрафовать в случае отсутствия. В случаях, когда на туристском маршруте отсутствуют категорийные препятствия, и руководитель группы не осуществляет одновременно сопровождение туристов, ознакомление с объектами показа, а также информирование туристов по пути следования по маршруту на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством , то в таком случае аттестация экскурсовода, гида-переводчика или инструктора-проводника руководителю группы не требуется", - сказано в сообщении.

Как сказал глава экспертного совета РСТ Николай Литаренко, это разъяснение позволит снять градус напряженности, который возник на рынке культурно-познавательного, приключенческого, детского и инклюзивного туризма в преддверии вступления в силу новых штрафов в КОАП.

"Дело в том, что в формулировках закона, определяющих понятие экскурсовода (гида), оказалось немало спорных моментов, и мы обратились за разъяснениями в Минэкономразвития и Госдуму. Например, если буквально толковать некоторые нормы, можно было прийти к выводу, что сопровождение и информирование на любых туристских маршрутах может осуществлять только аттестованный в установленном порядке экскурсовод (гид) или гид-переводчик", - объяснил он.

По его словам, такая трактовка на практике могла привести к тому, что встречать организованных туристов в аэропорту, на вокзале, сопровождать тургруппы, в том числе в рамках межрегиональных автобусных турмаршрутов, а также в природной среде на не категорированных маршрутах, то есть выполнять, по сути, технические функции, могли бы только экскурсоводы. И им, соответственно, надо было бы проходить аттестацию.

"Это, в свою очередь, было чревато значительным удорожанием туристских продуктов, а в отдельных случаях просто сделало бы предложения туроператоров неконкурентоспособными на рынке. К примеру, чтобы организовать тур по Золотому Кольцу, проходящему через 5-6 субъектов РФ, туроператору необходимо было бы обеспечить группу 5-6 экскурсоводами, с учетом их своевременной замены на маршруте", - заметил Литаренко.

Поправки, внесенные в закон "Об основах туристской деятельности", предполагают введение штрафов и административной ответственности за нарушение порядка оказания услуг экскурсовода и отсутствие бэйджа с QR-кодом. С 1 сентября 2025 года оказание услуг по ознакомлению туристов с объектами показа, а также сопровождению и информированию туристов по турмаршруту без привлечения аттестованного гида или экскурсовода влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 7 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей - для юрлиц.

Минэкономразвития РСТ Госдума Николай Литаренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Уиткофф заявил, что США намерены завершить конфликт в секторе Газа до конца года

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });