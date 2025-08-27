Минэкономразвития разъяснило, когда сопровождающих тургрупп не будут штрафовать

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Туроператорам не потребуется направлять аттестованных экскурсоводов для сопровождения организованных туристических групп, штрафовать сопровождающих за отсутствие аттестации не будут, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на разъяснения Минэкономразвития.

"В ответ на запрос РСТ в министерстве пояснили, что лица, которые сопровождают приключенческие, детские или экскурсионные группы, выполняя чисто технические или организационные функции, не должны проходить аттестацию, а контрольно-надзорные органы - требовать ее у них и штрафовать в случае отсутствия. В случаях, когда на туристском маршруте отсутствуют категорийные препятствия, и руководитель группы не осуществляет одновременно сопровождение туристов, ознакомление с объектами показа, а также информирование туристов по пути следования по маршруту на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством , то в таком случае аттестация экскурсовода, гида-переводчика или инструктора-проводника руководителю группы не требуется", - сказано в сообщении.

Как сказал глава экспертного совета РСТ Николай Литаренко, это разъяснение позволит снять градус напряженности, который возник на рынке культурно-познавательного, приключенческого, детского и инклюзивного туризма в преддверии вступления в силу новых штрафов в КОАП.

"Дело в том, что в формулировках закона, определяющих понятие экскурсовода (гида), оказалось немало спорных моментов, и мы обратились за разъяснениями в Минэкономразвития и Госдуму. Например, если буквально толковать некоторые нормы, можно было прийти к выводу, что сопровождение и информирование на любых туристских маршрутах может осуществлять только аттестованный в установленном порядке экскурсовод (гид) или гид-переводчик", - объяснил он.

По его словам, такая трактовка на практике могла привести к тому, что встречать организованных туристов в аэропорту, на вокзале, сопровождать тургруппы, в том числе в рамках межрегиональных автобусных турмаршрутов, а также в природной среде на не категорированных маршрутах, то есть выполнять, по сути, технические функции, могли бы только экскурсоводы. И им, соответственно, надо было бы проходить аттестацию.

"Это, в свою очередь, было чревато значительным удорожанием туристских продуктов, а в отдельных случаях просто сделало бы предложения туроператоров неконкурентоспособными на рынке. К примеру, чтобы организовать тур по Золотому Кольцу, проходящему через 5-6 субъектов РФ, туроператору необходимо было бы обеспечить группу 5-6 экскурсоводами, с учетом их своевременной замены на маршруте", - заметил Литаренко.

Поправки, внесенные в закон "Об основах туристской деятельности", предполагают введение штрафов и административной ответственности за нарушение порядка оказания услуг экскурсовода и отсутствие бэйджа с QR-кодом. С 1 сентября 2025 года оказание услуг по ознакомлению туристов с объектами показа, а также сопровождению и информированию туристов по турмаршруту без привлечения аттестованного гида или экскурсовода влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 7 до 10 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей - для юрлиц.