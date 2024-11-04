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Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиационно-промышленного комплекса

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем, которого назначил врио губернатора Ростовской области.

"Мы давно с вами знакомы, и с полной уверенностью могу сказать, что вы много сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности и с другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече со Слюсарем, поинтересовавшись его мнением на предложение стать временно исполняющим обязанности главы Ростовской области.

В РоссииПутин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской областиПутин подписал указ о назначении Слюсаря врио губернатора Ростовской областиЧитать подробнее

Слюсарь поблагодарил президента за доверие.

"Для меня это возможность вернуться на мою родную землю. Ростов - это один из крупнейших субъектов с большим промышленным, хозяйственным потенциалом. (...) Ростов - это в значительной степени территория, на которой проживает миллион наших новых сограждан. Я считаю, что это делает Ростов таким хабом, таким инфраструктурным центром, для нас это не только вызов, но и возможность и импульс для развития области", - сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что за почти 10 лет его руководства корпорацией президент всегда поддерживал "все наши программы, и военные, и гражданские, и транспортные".

Глава ОАК родился в Ростове-на-Дону.

Владимир Путин ОАК Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь
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